Contro il Bologna, Elmas taglierà un traguardo importante, e con la fiducia di Conte

Contro il Bologna, oggi pomeriggio alle 15,00, allo stadio Dall’Ara, Eljif Elmas scenderà in campo ancora una volta da titolare, e lo farà tagliando un traguardo importante. Il Corriere dello Sport scrive: “Al Dall’Ara taglierà il traguardo delle 200 presenze con la maglia del Napoli, una cifra che racconta tanto del suo percorso e della fiducia che tutti gli hanno sempre riconosciuto. Ha giocato in quasi ogni ruolo offensivo, persino da falso nove (contro il Milan in Champions), e ha firmato 19 gol, molti dei quali splendidi. Ora però lo attende una nuova sfida: dopo l’infortunio di De Bruyne e il ritorno al 4-3-3 più puro, le chance di entrare nelle rotazioni sono aumentate e lui oggi collezionerà la seconda di fila vincendo il ballottaggio con Neres. Da Elmas ci si aspetta che crei superiorità numerica, che faccia scorrere la manovra. Non è più una promessa, ma un calciatore fatto e finito: a 26 anni entra nel pieno della maturità, con la stima dell’allenatore come garanzia. E non è un dettaglio: tutti i centrocampisti passati per le mani di Conte a Napoli sono cresciuti – da McTominay ad Anguissa, fino a Lobotka – e ora tocca a lui compiere l’ultimo salto. Bologna, poi la Macedonia del Nord: anche Elmas partirà per rispondere alla chiamata della sua nazionale. Giovedì affronterà la Lettonia in amichevole, poi il 18 novembre il Galles a Cardiff, una partita per blindare il secondo posto e continuare a inseguire un sogno che vale doppio: un altro scudetto con il Napoli e la qualificazione al Mondiale con la sua Macedonia”.

