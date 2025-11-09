Conte nel post partita: «Non sono bravo a fare il mio lavoro, o qualcuno non vuole recepire»

Factory della Comunicazione

Troppo Bologna per il Napoli di Antonio Conte, che non crea occasioni e perde per 2 reti a zero al Dall’Ara. Gli azzurri non sono mai stati veramente pericolosi nel corso del match, così commentato dall’allenatore azzurro: «Loro sono stati più energici in tutto. Dispiace che loro avevano più energie di noi, più positività e più entusiasmo di noi. Questo ci deve far riflettere, è la quinta sconfitta che noi subiamo, non è la prima. Ci sono da fare delle riflessioni con i ragazzi. Loro hanno giocato giovedì e sembravano avvelenati. Noi abbiamo fatto il compitino con la partita in equilibrio, poi ci siamo sciolti. Dobbiamo avere un’energia diversa rispetto a quella che sto vedendo da inizio anno», ha detto il mister.

«A me Hojlund non è dispiaciuto oggi, è stato il migliore in campo. Ha tenuto botta e Lucumì ha fatto molta fatica a trattenerlo. Avevamo preparato alcune cose e bisognava supportarlo di più. Molte volte ha tenuto palla e ha cambiato gioco, ma siam mancati in questo», ha continuato.

«Lo scudetto? Io sono preoccupato, è una squadra che viene indicata come protagonista assoluta e perde 5 partite vuol dire che c’è qualcosa che non va. Noi non dobbiamo mai dimenticare che dopo lo scudetto arrivammo decimi. Questo non è stato di insegnamento. Si pensa che dall’oggi al domani il brutto anatroccolo diventa cigno. Abbiamo fatto qualcosa di assurdo lo scorso anno. In questa stagione stiamo continuando a lavorare, ma dobbiamo chiederci se lo stiamo facendo con l’entusiasmo giusto e con la voglia dello scorso anno. Sono arrivati nove giocatori nuovi. Sicuramente non abbiamo l’energia positiva che avevamo lo scorso anno. Sono preoccupato. Non sto incidendo, vuol dire che non sono bravo a fare il mio lavoro…o che qualcuno non vuole recepire», ha detto

Fonte: Il Mattino