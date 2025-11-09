“Cinque sconfitte, qualcosa non va. Non vedo l’energia dello scorso anno”

Nel post partita di Bologna-Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn il mister Antonio Conte. A seguire le sue parole: “Loro avevano più energia in tutto, più positività, più voglia e più entusiasmo. Questo è quello che mi dispiace di più, che mi deve e ci deve far riflettere, perché Questa è la quinta sconfitta che noi subiamo da inizio anno, quindi non è la prima. Loro hanno giocato giovedì e sembravano avvelenati, noi abbiamo fatto il compitino finché la partita è stata in equilibrio dopodiché ci siamo ci siamo sciolti, e questo dispiace perché era un’energia diversa, ma in generale deve ci deve essere un’energia diversa da quella che sto vedendo da inizio anno. Hojlund oggi non mi è dispiaciuto, forse è stato il migliore in campo per me, ha tenuto botta, ha attaccato la profondità. 5 sconfitte? Sono preoccupato, una squadra che viene indicata come protagonista assoluta perde cinque partite significa che c’è qualcosa che non sta andando per il verso giusto. Noi non dobbiamo mai dimenticare a Napoli che dopo uno scudetto vinto siamo arrivati decimi. E questo secondo me non è stato di grande insegnamento in generale. Io dico che l’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di assoluto, un valore straordinario. Quest’anno noi stiamo continuando a lavorare, però dobbiamo chiederci come stiamo continuando a lavorare se lo stiamo facendo con l’entusiasmo giusto con la voglia che c’era magari l’anno scorso con quella voglia di rivincita anche della stagione passata oppure crogiolandosi sul fatto che si è vinto ed è tutto dimenticato. Ci indicano come favoriti, perché sono arrivati 9 giocatori nuovi, sicuramente è cambiata l’energia, sicuramente non abbiamo quell’energia positiva che c’era l’anno scorso, lo sanno benissimo i ragazzi cosa penso. Mi dispiace che non sto riuscendo a cambiare questa energia in questi tre mesi, questo mi dispiace perché significa che non sto facendo un buon lavoro o comunque qualcuno non vuol sentire.”

Factory della Comunicazione