CdS Campania – “ELMASSIMO” – In seimila al Dallara per aiutare il Napoli a blindare la vetta
L’attacco
Confermato a sinistra nel tris offensivo con Politano e Hojlund
E oggi farà 200 partite in azzurro. Conte gioca Elmas il jolly del tridente
D i nuovo titolare, ancora a sinistra nel tridente. Del resto Elif Elmas era stato preso per questo: per essere un jolly vero, buono per ogni stagione e per tutte le posizioni dal centrocampo in su. È tornato a Napoli per dare qualità, duttilità e quell’imprevedibilità che già nella sua prima esperienza azzurra aveva mostrato in abbondanza. Conte l’ha apprezzato fin dal primo giorno: lo considera uno dei “nuovi” più maturi, un calciatore cresciuto non solo tecnicamente ma anche caratterialmente. Più responsabile, più dentro il progetto, più uomo squadra. L’allenatore lo voleva riportare a casa già a gennaio, ma per una questione di slot di extracomunitari non se ne fece più nulla e andò al Torino. In estate s’è riproposta l’occasione e la mano di Conte era ancora tesa, convinto che potesse essere una pedina preziosa. Del resto, parliamo del terzo miglior marcatore dello scudetto 2023 dopo Osimhen e Kvaratskhelia.
Fonte CDS