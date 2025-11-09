Capri ricorda Emanuele Melillo: il sorriso del “gigante buono” che unisce nel nome del Napoli

A quattro anni dalla tragedia di Capri, la memoria di Emanuele Melillo, l’autista del bus morto il 22 luglio 2021 in un incidente sull’isola, continua a ispirare solidarietà e unione. Al porto di Marina Grande si è tenuta una cerimonia di gemellaggio tra i Club Napoli di Sapri e Capri, il primo intitolato proprio a Melillo.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Battiti di Pesca in occasione del raduno annuale, ha voluto celebrare valori come lo sport, la condivisione e la memoria. Presenti anche i familiari di Emanuele — il padre Nazareno e il fratello Marco — che hanno ringraziato gli organizzatori per il ricordo costante del giovane di 32 anni, descritto come un uomo buono, generoso e appassionato del suo lavoro.

Commovente il ricordo del padre: «Mio figlio amava Capri, diceva sempre che lavorava nel posto più bello del mondo». Ora la famiglia attende la prossima udienza di dicembre per accertare le responsabilità dell’incidente, con Marco che resta fiducioso: «Siamo a una svolta. Continuerò a portare ovunque il suo sorriso».

Fonte: Il Mattino