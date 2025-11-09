Buongiorno a Dazn: “C’è delusione. Non riusciamo a trovare le palle goal e su questo dobbiamo migliorare”

Nel post partita di Bologna-Napoli, gara vinta dai padroni di casa per 2-0, ha parlato ai microfoni di DAZN, Alessandro Buongiorno.

A seguire le sue parole:

“C’è sicuramente delusione per per la sconfitta. avremo modo sicuramente di di vedere insieme al mister le cose le cose che abbiamo sbagliato. Finita la nazionale, cercheremo di migliorare e lavorare su quelle. Goal subito? Ovviamente quando arrivano i cross da lì bisogna stare attenti anche ai centrocampisti e agli inserimenti da dietro, però noi ci siamo messi male rispetto a come avevamo provato sul calcio di punizione, ma come ho detto, rivedremo sicuramente tutto quanto insieme al mister per migliorare, perché è quello l’obiettivo. Problemi offensivi? No, sicuramente quando parliamo di fase offensiva ci riferiamo a tutti gli 11, è come quando difendiamo il merito sicuramente non è solo mio e di Amir, ma di tutta quanta la squadra, anche quando attacchiamo sicuramente dobbiamo dare tutti una mano in più per cercare di creare il maggior numero di occasioni possibili, dare più palloni possibili agli attaccanti per poter segnare, quindi noi cerchiamo di lavorare col mister su quello: per cercare di trovare le palle gol. Sfortunatamente queste ultime partite non ci siamo riusciti, però appunto dobbiamo migliorare sicuramente. “