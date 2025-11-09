NewsCalcioNapoli

Buongiorno a Dazn: “C’è delusione. Non riusciamo a trovare le palle goal e su questo dobbiamo migliorare”

Queste le parole di Alessandro Buongiorno a Dazn

By Sara Di Fenza
0

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

“Abbiamo fatto una grandissima partita contro una grandissima squadra”

News

Serie A: le partite delle 15:00. Vittoria super del Bologna. Pari tra Genoa e…

News

“La forza di questa squadra è il gruppo, lavoriamo l’uno per…

News

“Essere giocatori del Bologna oggi è qualcosa di fantastico”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.