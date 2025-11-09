Bologna show al Dall’Ara: battuto il Napoli dopo sei anni, Dallinga decisivo

Il Bologna torna a festeggiare al Dall’Ara contro il Napoli dopo sei anni: l’ultima vittoria interna risaliva al 25 maggio 2019 (3-2). È la 43ª vittoria felsinea nelle 133 sfide di Serie A contro gli azzurri, con il bilancio reti che ora recita 179 a 198.

Per Antonio Conte arriva la prima sconfitta contro Vincenzo Italiano in cinque confronti diretti: finora aveva collezionato due successi e due pareggi. Italiano, invece, ottiene la quinta vittoria personale contro il Napoli su 14 incontri complessivi (6 successi partenopei e 3 pareggi).

Protagonista del match Thijs Dallinga, autore della rete decisiva: per l’olandese è il primo gol in campionato e il secondo stagionale, dopo quello in Europa League. Curiosità: aveva già segnato a Milinkovic-Savic nella scorsa stagione.

Sul piano dei numeri, il Napoli ha avuto il 60% di possesso palla ma ha creato solo due vere occasioni da gol, contro le nove del Bologna. Gli azzurri hanno tirato 4 volte (solo 1 nello specchio), mentre i rossoblù 11 volte, con 4 tiri in porta. Perfetta parità nella distanza percorsa: 118 km per entrambe le squadre.

Fonte: Il Mattino