Bologna-Napoli, partita importante per gli equilibri della classifica, ecco perchè
Il Napoli ed il Bologna si affronteranno oggi alle 15,00 al Dall’Ara per l’undicesima giornata di campionato di Serie A. Entrambe le squadre cercano la vittoria, il Corriere dello Sport scrive: “Antonio Conte non ha mai perso contro Vincenzo Italiano: due vittorie e due pareggi in quattro sfide da allenatori di Inter e Napoli, Spezia e Bologna. L’ultima, giocata il 7 aprile ancora al Dall’Ara, è stata decisamente interessante e in bilico: l’1-1 finale fu lo specchio della serata (gelida), caratterizzata da un tempo e da un gol a testa. Il primo del Napoli con rete di Anguissa, il secondo del Bologna con pari chic di Ndoye, grande oggetto dei desideri di mercato di Conte poi ceduto al Nottingham Forest a differenza del suo grandissimo amico Beukema, pronto a sfilare per la prima volta da ex. Altre storie, altre questioni: piazza affari è ancora chiusa e oggi al centro del villaggio Dall’Ara ci saranno soltanto il calcio e le ambizioni. Una partita chiave per gli equilibri della classifica, cortissima nell’area nobile, e altamente condizionante per il tono degli umori della sosta di tutti: una vittoria consentirebbe al Napoli di riprendersi la vetta in solitudine e al Bologna, invece, di andare a +2 sulla Juve e di portarsi a ridosso della zona scudetto. Per tagliare il traguardo, però, gli azzurri dovranno innanzitutto centrare un altro obiettivo, strettamente collegato all’altro e anzi presupposto fondamentale: sbloccarsi e tornare immediatamente al gol”.