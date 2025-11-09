NewsCalcioRassegna Stampa

Bologna-Napoli, i precedenti, l’ago della bilancia pende a favore degli azzurri

By Emilia Verde
Il Napoli ed il Bologna si affronteranno oggi alle 15,00 allo stadio Dall’Ara per l’undicesima giornata di campionato di Serie A. Il Mattino scrive in merito ai precedenti fra le due compagini:

Sono 152 i precedenti tra Napoli e Bologna di cui ben 132 in serie A. Il bilancio vede 50 vittorie degli azzurri, 40 pareggi e 42 successi dei rossoblù. I partenopei hanno realizzato ben 198 reti e ne hanno subite 177. La prima sfida tra le due squadre è datata 1 novembre 1928 e si disputò in terra emiliana con il successo del Bologna per 5-1 sul Napoli nella Divisione Nazionale”.

