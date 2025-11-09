Bologna-Napoli, i numeri degli scontri , Mertens il bomber

Oggi alle ore 15,00 il Napoli affronterà il Bologna allo stadio Dall’Ara per l’undicesima giornata di campionato di Serie A.

“Azzurri, a gennaio 2022 l’ultimo successo al «Dall’Ara»

Gli azzurri non vincono al «Dall’Ara» dal 17 gennaio 2022 quando il Napoli guidato da Spalletti s’impose per 2-0 sul Bologna con la doppietta di Lozano. Nelle ultime tre sfide in terra emiliana il match è sempre terminato in parità, come la passata stagione quando al vantaggio di sinistro di Anguissà seguì il pareggio di Ndoye nella ripresa. L’ultimo successo dei felsinei davanti ai propri sostenitori è del 25 maggio 2019 quando vinsero per 3-2 sui partenopei. In quella gara andarono a segno Ghoulam e Mertens per il Napoli e Dzemaili, e una doppietta di Santander per il Bologna. Nelle ultime dieci gare in serie A tra le due formazioni bilancio a favore degli azzurri con 6 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta.

Italiano, 4 vittorie contro gli azzurri

Bilancio positivo per Conte anche nelle 14 gare che da allenatore ha affrontato il Bologna con 8 vittorie, 5 pareggi e 1 sola sconfitta, quest’ultima quando guidava l’Inter. Sono, invece, 13 le sfide del trainer Vincenzo Italiano contro il Napoli con 6 successi degli azzurri, 4 del tecnico felsineo e 3 pareggi.

Mertens il miglior bomber del match

Il miglior bomber della sfida è il belga Dries Mertens con 11 reti, seguito dal rossoblù Bruno Maini con 10. Poi, Marek Hamsik e Carlo Reguzzoni con 9 e Josè Altafini con 7 reti”.