Bologna-Napoli, Conte non ha mai perso contro Italiano

Il Napoli affronterà oggi il Bologna allo Stadio Dall’Ara alle ore 15,00, per l’undicesima giornata di campionato di Serie A. Il Mattino scrive in merito ad un dato interessante che riguarda i due allenatori: “Sono quattro i precedenti tra i due tecnici Antonio Conte e Vincenzo Italiano con il trainer azzurro che, finora, non ha mai perso. Il bilancio, infatti, vede due successi per l’allenatore salentino di cui il primo nella stagione 2020-’21 quando guidava l’Inter e vinse per 2-1 contro lo Spezia dove in panchina c’era Italiano. La seconda vittoria l’anno scorso per 3-0. Due sono anche i pareggi”.

Factory della Comunicazione