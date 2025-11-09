NewsCalcioRassegna Stampa

Bologna-Napoli, Conte non ha mai perso contro Italiano

By Emilia Verde
0

Il Napoli affronterà oggi il Bologna allo Stadio Dall’Ara alle ore 15,00, per l’undicesima giornata di campionato di Serie A. Il Mattino scrive in merito ad un dato interessante che riguarda i due allenatori: “Sono quattro i precedenti tra i due tecnici Antonio Conte e Vincenzo Italiano con il trainer azzurro che, finora, non ha mai perso. Il bilancio, infatti, vede due successi per l’allenatore salentino di cui il primo nella stagione 2020-’21 quando guidava l’Inter e vinse per 2-1 contro lo Spezia dove in panchina c’era Italiano. La seconda vittoria l’anno scorso per 3-0. Due sono anche i pareggi”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Lunedì sera a Calcio Sprint per il post Bologna Napoli, Maurizio Criscitelli. Su…

News

La curiosità – Quattro anni fa il Bologna di Sartori vicinissimo ad un big…

News

Due scudetti in epoche diverse, le differenze di Maurizio De Giovanni

News

Italiano contro Conte, così in campo al Dall’ Ara (formazioni)

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.