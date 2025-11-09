“Abbiamo fatto una grandissima partita contro una grandissima squadra e sono contento per Massimo Pessina perché vederlo piangere a fine partita, ma mi ha emozionato. Questo è un gruppo lo ripeto sempre un gruppo sano è un gruppo forte che si allena sempre forte. Ci godiamo questa vittoria di oggi. Cerchiamo di tenere tutto il gruppo vivo e tutti dentro il progetto. Tutti sanno quello che devono fare, poi non è facile giocare ogni tre giorni, abbiamo giocato due giorni e mezzo fa quindi non è sempre facile fare prestazione, però anche oggi siamo riusciti a mettere in campo una grandissima prestazione ripeto contro una grandissima squadra. siamo molto contenti. Stiamo facendo molto bene, è un periodo dove stiamo giocando bene, dove stiamo facendo risultati. La classifica è bellissima, ce la godiamo però guardiamo di partita in partita perché la è la nostra forza è inutile guardare a A lungo termine.”