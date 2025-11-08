ULTIM’ORA – Lutto nel mondo della musica: è morto il Maestro Beppe Vessicchio! Aveva 69 anni

Lutto nel mondo della musica: è infatti scomparso all’età di 69 anni il Maestro Beppe Vessicchio, figura iconica della musica e della televisione nostrane. Il decesso è avvenuto all’ospedale San Camillo di Roma, dove era stato ricoverato a seguito di un’improvvisa complicazione da polmonite interstiziale. Nato a Napoli nel 1955, compositore, arrangiatore ed icona televisiva amata da tutti, è stato per anni uno dei volti più noti del Festival di Sanremo e nel talent show Amici di Maria De Filippi.

Con la sua scomparsa, ci lascia un artista poliedrico capace di unire una grande competenza musicale a una popolarità trasversale.

Alla famiglia di Beppe Vessicchio, giungano le più sincere condoglianze dalla redazione de ilnapolionline.com.