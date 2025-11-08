NewsNapoliNapoli Città

ULTIM’ORA – Lutto nel mondo della musica: è morto il Maestro Beppe Vessicchio! Aveva 69 anni

By Riccardo Cerino
0

Lutto nel mondo della musica: è infatti scomparso all’età di 69 anni il Maestro Beppe Vessicchio, figura iconica della musica e della televisione nostrane. Il decesso è avvenuto all’ospedale San Camillo di Roma, dove era stato ricoverato a seguito di un’improvvisa complicazione da polmonite interstiziale. Nato a Napoli nel 1955, compositore, arrangiatore ed icona televisiva amata da tutti, è stato per anni uno dei volti più noti del Festival di Sanremo e nel talent show Amici di Maria De Filippi. 

Con la sua scomparsa, ci lascia un artista poliedrico capace di unire una grande competenza musicale a una popolarità trasversale.

Factory della Comunicazione

Alla famiglia di Beppe Vessicchio, giungano le più sincere condoglianze dalla redazione de ilnapolionline.com.

Potrebbe piacerti anche
News

Formazioni: non recuperano Gilmour e Spinazzola

News

Mercato: spuntano due nuovi obbiettivi per il Napoli

News

Il comune risponde ad ADL: ”Stadio una volta cesso intero”

News

De Magistris: ”Per Napoli fondamentale completare lo stadio”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.