UFFICIALE – Bologna, i convocati di Italiano per la sfida al Napoli: ancora out Immobile!

By Riccardo Cerino
Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per domani. Il tecnico del Bologna, in vista della sfida al Napoli, non potrà contare sul lungodegente Immobile, oltre che sugli infortunati Ravaglia e Freuler.

Di seguito la lista:

Portieri: Happonen, Pessina, Skorupski;

Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana;

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

Federico Ravaglia non sarà disponibile a causa di una distorsione alla caviglia sinistra.

 

Fonte: bolognafc.it

