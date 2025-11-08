Stadio Maradona, il fortino inespugnabile del Napoli

Sarà pure “un cesso”, come lo ha definito De Laurentiis, ma il Maradona si conferma un vero fortino per il Napoli. Da quel 8 dicembre 2024, quando la Lazio vinse con un gol nel finale di Isaksen, la squadra di Conte non ha più perso in casa: undici mesi di imbattibilità e diciotto risultati utili consecutivi tra due stagioni.

Factory della Comunicazione

Il Maradona resta un punto di forza anche dal punto di vista del pubblico. Quest’anno la media è di circa 50mila spettatori a partita: tra campionato e Champions, sono stati registrati complessivamente oltre 350mila tifosi in sette gare interne. Nonostante le carenze strutturali dello stadio, il sostegno della curva non è mai venuto meno, nemmeno durante gli ultimi due pareggi senza reti contro Como ed Eintracht.

Dopo la sconfitta di dicembre 2024, il Napoli aveva inanellato undici risultati utili consecutivi, chiudendo la stagione con oltre un milione di spettatori totali tra campionato e Coppa Italia. Con la media attuale, il record è destinato a crescere. Per Conte e la squadra, Fuorigrotta resta più che mai un simbolo di continuità, appartenenza e forza: un “cesso” che rimane casa.

Fonte: Corriere dello Sport