SSCN – Scomparsa Beppe Vessicchio: il cordoglio di ADL

By Riccardo Cerino
E’ morto oggi a Roma, all’età di 69 anni, Beppe Vessicchio, figura iconica musicale e televisiva. A determinarne la scomparsa, una complicazione da polmonite per la quale si era reso necessario il ricovero all’ospedale San Camillo, da cui il maestro è deceduto.

Anche il Napoli, squadra di cui Vessicchio era un grande tifoso, ha espresso il proprio cordoglio. Il presidente De Laurentiis e la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del maestro Giuseppe Vessicchio, grande tifoso azzurro e indimenticabile direttore d’orchestra del Festival di Sanremo“.

