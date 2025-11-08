Sky Sport – Il riposo può attendere: Politano sarà ancora titolare! In tre scalpitano per una maglia

Contrariamente a quanto filtrato negli ultimi giorni, Matteo Politano potrebbe partire regolarmente dal primo minuto nel match che il Napoli disputerà domani sul campo del Bologna. Stando a quanto riferito da Sky Sport, toccherà ancora all’ex Sassuolo agire da esterno offensivo di destra nel 4-3-3 con cui scenderanno in campo gli azzurri.
In attacco, ancora spazio a Rasmus Hojlund. Sono in tre invece a scalpitare per una maglia da titolare: Elmas sembrerebbe in vantaggio su Neres e Lang per il ruolo di ala sinistra.