Serie B, dodicesima giornata: colpo grosso di Empoli e Mantova. Spettacolo a Frosinone!

Dopo l’1-1 nell’anticipo di ieri sera fra Spezia e Bari, la Serie B è tornata in campo questo pomeriggio con le gare valide per la dodicesima giornata. Colpi importanti per Empoli e Mantova: i toscani hanno la meglio sul Catanzaro (1-0) grazie alla rete di Shpendi, stesso risultato anche per i virgiliani che nel finale trovano contro il Padova il sigillo da tre punti firmato da Ruocco. Spettacolo allo Stirpe di Frosinone, dove i padroni di casa scappano sul doppio vantaggio ma vengono ripresi dagli emiliani che concretizzano la rimonta negli istanti finali per il 2-2 conclusivo. Pareggi in Reggiana-V. Entella (0-0) e in Sudtirol-Carrarese (1-1).
Sono ora in campo Juve Stabia e Palermo, alle 19.30 spazio a Venezia-Sampdoria. Il programma si chiuderà domani, domenica, con Cesena-Avellino e Pescara-Monza.
RISULTATI
Spezia-Bari 1-1
Empoli-Catanzaro 1-0
Frosinone-Modena 2-2
Mantova-Padova 1-0
Reggiana-V. Entella 0-0
Sudtirol-Carrarese 1-1
Juve Stabia-Palermo 1-0 (in corso)
Venezia-Sampdoria: ore 19.30
Cesena-Avellino: 09/11 ore 15.00
Pescara-Monza: 09/11 ore 17.15
CLASSIFICA
Modena 25
Monza 23*
Frosinone 22
Cesena 20*
Palermo 19*
Avellino 16*
Venezia 16*
Reggiana 16
Carrarese 15
Catanzaro 15
Padova 14
Virtus Entella 14
Empoli 14
Juve Stabia 14**
Bari 13*
Sudtirol 12
Mantova 11
Spezia 8
Pescara 8*
Sampdoria 7*
*una partita in meno
** due partite in meno