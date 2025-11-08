Serie B, dodicesima giornata: colpo grosso di Empoli e Mantova. Spettacolo a Frosinone!

Dopo l’1-1 nell’anticipo di ieri sera fra Spezia e Bari, la Serie B è tornata in campo questo pomeriggio con le gare valide per la dodicesima giornata. Colpi importanti per Empoli e Mantova: i toscani hanno la meglio sul Catanzaro (1-0) grazie alla rete di Shpendi, stesso risultato anche per i virgiliani che nel finale trovano contro il Padova il sigillo da tre punti firmato da Ruocco. Spettacolo allo Stirpe di Frosinone, dove i padroni di casa scappano sul doppio vantaggio ma vengono ripresi dagli emiliani che concretizzano la rimonta negli istanti finali per il 2-2 conclusivo. Pareggi in Reggiana-V. Entella (0-0) e in Sudtirol-Carrarese (1-1).

Sono ora in campo Juve Stabia e Palermo, alle 19.30 spazio a Venezia-Sampdoria. Il programma si chiuderà domani, domenica, con Cesena-Avellino e Pescara-Monza.

RISULTATI

Spezia-Bari 1-1

Empoli-Catanzaro 1-0

Frosinone-Modena 2-2

Mantova-Padova 1-0

Reggiana-V. Entella 0-0

Sudtirol-Carrarese 1-1

Juve Stabia-Palermo 1-0 (in corso)

Venezia-Sampdoria: ore 19.30

Cesena-Avellino: 09/11 ore 15.00

Pescara-Monza: 09/11 ore 17.15

CLASSIFICA

Modena 25

Monza 23*

Frosinone 22

Cesena 20*

Palermo 19*

Avellino 16*

Venezia 16*

Reggiana 16

Carrarese 15

Catanzaro 15

Padova 14

Virtus Entella 14

Empoli 14

Juve Stabia 14**

Bari 13*

Sudtirol 12

Mantova 11

Spezia 8

Pescara 8*

Sampdoria 7*

*una partita in meno

** due partite in meno