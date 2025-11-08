NewsCalcioSerie B

Serie B, dodicesima giornata: colpo grosso di Empoli e Mantova. Spettacolo a Frosinone!

By Riccardo Cerino
0

Dopo l’1-1 nell’anticipo di ieri sera fra Spezia e Bari, la Serie B è tornata in campo questo pomeriggio con le gare valide per la dodicesima giornata. Colpi importanti per Empoli e Mantova: i toscani hanno la meglio sul Catanzaro (1-0) grazie alla rete di Shpendi, stesso risultato anche per i virgiliani che nel finale trovano contro il Padova il sigillo da tre punti firmato da Ruocco. Spettacolo allo Stirpe di Frosinone, dove i padroni di casa scappano sul doppio vantaggio ma vengono ripresi dagli emiliani che concretizzano la rimonta negli istanti finali per il 2-2 conclusivo. Pareggi in Reggiana-V. Entella (0-0) e in Sudtirol-Carrarese (1-1).

Sono ora in campo Juve Stabia e Palermo, alle 19.30 spazio a Venezia-Sampdoria. Il programma si chiuderà domani, domenica, con Cesena-Avellino e Pescara-Monza.

Factory della Comunicazione

RISULTATI

Spezia-Bari 1-1

Empoli-Catanzaro 1-0

Frosinone-Modena 2-2

Mantova-Padova 1-0

Reggiana-V. Entella 0-0

Sudtirol-Carrarese 1-1 

Juve Stabia-Palermo 1-0 (in corso)

Venezia-Sampdoria: ore 19.30

Cesena-Avellino: 09/11 ore 15.00

Pescara-Monza: 09/11 ore 17.15

CLASSIFICA

Modena 25
Monza 23*
Frosinone 22
Cesena 20*
Palermo 19*
Avellino 16*
Venezia 16*
Reggiana 16
Carrarese 15
Catanzaro 15
Padova 14
Virtus Entella 14
Empoli 14
Juve Stabia 14**
Bari 13*
Sudtirol 12
Mantova 11
Spezia 8
Pescara 8*
Sampdoria 7*

*una partita in meno
** due partite in meno 

Potrebbe piacerti anche
News

Sky Sport – Il riposo può attendere: Politano sarà ancora titolare! In tre…

Interviste

ESCLUSIVA – Franco Esposito: “Napoli ha sempre avuto uno spirito vincente…

News

Napoli, al Dall’Ara non sarai solo: attesi circa settemila sostenitori azzurri!

News

Serie A, le formazioni ufficiali di Juventus-Torino

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.