Serie A, le formazioni ufficiali di Juventus-Torino

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Juventus-Torino, gara in programma alle 18.00 e valida per l’undicesima giornata di Serie A.
Nel dettaglio, queste le scelte di Luciano Spalletti e Marco Baroni (fonte TMW):
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Spalletti
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Simeone.
Allenatore: Baroni (in panchina Colucci)