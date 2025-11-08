NewsCalcioSerie A

Serie A, le formazioni ufficiali di Juventus-Torino

By Riccardo Cerino
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Juventus-Torino, gara in programma alle 18.00 e valida per l’undicesima giornata di Serie A.

Nel dettaglio, queste le scelte di Luciano Spalletti e Marco Baroni (fonte TMW):

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Spalletti

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Simeone.
Allenatore: Baroni (in panchina Colucci) 

