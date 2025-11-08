NewsCalcio

SERIE A – Juventus-Torino 0-0, il tabellino

By Emilia Verde
Alle ore 18,00 all’Allianz Stadium si sono affrontati Juventus e Torino, per l’undicesima giornata di campionato di Serie A, gara terminata 0-0. “Finisce senza gol allo Stadium il derby della Mole. Avvio aggressivo dei bianconeri che ci provano con Vlahovic e Thuram, dall’altra parte manca la chance Simeone. Prima dell’intervallo Conceiçao vicino al gol, nella ripresa Di Gregorio salva su Adams e Paleari nega a McKennie la rete da tre punti. Alla fine è 0-0 tra Juve e Torino (Spalletti raggiunge quota 1000 punti in A).” Sky Sport

JUVENTUS-TORINO 0-0, IL TABELLINO

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6,5; Kalulu 6,5, Rugani 5,5 (46′ Gatti 5,5), Koopmeiners 6,5; McKennie 6, Locatelli 6 (85′ Adzic sv), Thuram 6, Cambiaso 6; Conceiçao 6 (64′ Zhegrova 6,5), Yildiz 6 (84′ Openda sv); Vlahovic 5,5 (64′ David 5,5). All. Spalletti.

TORINO (3-5-2): Paleari 7; Ismajli 7 (87′ Tameze sv), Maripan 6,5, Coco 6; Pedersen 6, Casadei 6, Ilic 6 (46′ Asllani 5,5), Vlasic 6 (79′ Anjorin 6,5), Lazaro 6; Ngonge 6 (46′ Adams 6,5), Simeone 6,5 (79′ Zapata sv). All. Baroni.

Arbitro: Zufferli

Ammoniti: Asllani (T)

Espulsi: nessuno

 

