Scotto su Bologna-Napoli: “Il vero big match della giornata, Napoli chiamato a dimostrare il primo posto“

Il giornalista Giovanni Scotto ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, in onda su Televomero, delle prossime sfide del Napoli, partendo da quella di Bologna di Domenica.

Ecco le sue parole:

“Penso che Bologna-Napoli sia il vero big match di questa giornata di campionato. Per il Napoli è un bel banco di prova, è il momento di dimostrare di meritare il primo posto. Conte preferisce la maratona del campionato alla Champions. Però mentre Inzaghi si è abituato al turnover scientifico, Conte ha un processo più lungo, ovvero di portare tutti allo stesso livello.

Tra un mese subentreranno anche Coppa Italia e Supercoppa, si dovranno trovare delle soluzioni. Ad oggi Marianucci e scomparso, Lucca al di la della squalifica sembra fuori dalle rotazioni. Italiano? è stato il più vicino a essere l’allenatore del Napoli prima di Conte. Non è arrivato post Spalletti solo per rispetto nei confronti di Commisso”.