Scarlato, all.: “Beukema non mi è dispiaciuto nella sostituzione, ma con Rrahmani è un’altra cosa”

L’ex calciatore Gennaro Scarlato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal. “Il Napoli ha sistemato la fase difensiva grazie al rientro di Rrahmani, un calciatore fondamentale che già l’anno scorso ha dimostrato di avere tutte le caratteristiche per guidare la difesa. Beukema non mi è dispiaciuto nella sostituzione, ma con Rrahmani è un’altra cosa. Adesso bisogna sistemare, dopo quella difensiva, anche la fase offensiva. Il Napoli mi sembra un po’ troppo prevedibile in alcuni casi. Prima si spingeva solo sulla catena di destra, adesso col 4-3-3 si sta spingendo anche a sinistra, ma non vedo situazioni differenti, è tutto lineare. Manca qualcuno che salti l’uomo sull’esterno, che metta palloni a tagliare la difesa. Sono situazioni che il Napoli può migliorare perché secondo me ce l’ha nelle corde”.

