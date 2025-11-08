Nigro: “In Europa Italiano ha risparmiato due big aspettando il Napoli”

Nigro: “Il Bologna sta bene, ma Italiano dovrà aspettare per Immobile. Orsolini titolare”

Factory della Comunicazione

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista di Bologna Sport News Luca Nigro: “In Europa Italiano ha schierato Castro, e ci aspettavamo Dallinga. Ha anche risparmiato Orsolini e Odgaard, ma l’espulsione di Lykogiannis ha cambiato i piani. Il Bologna ha fatto una bella partita nonostante l’uomo in meno. La squadra di Italiano sta bene e gioca bene. La gamba è più fluida rispetto all’inizio di stagione. Ai felsinei mancano due punti, che sono quelli di Firenze. Immobile tornerà molto probabilmente dopo la sosta. Sarebbe pronto, si sta allenando col gruppo da una settimana, ma c’è molta prudenza, anche per un discorso anagrafico. Il timore è di una ricaduta. Lui comunque sta bene e dopo la sosta dovrebbe tornare a Udine. Pesa anche l’assenza di Freuler, che è un giocatore chiave nello scacchiere di Italiano. Mi aspetto Odgaard e Orsolini titolari. C’è un ballottaggio tra Row e Cambiaghi, potrebbe giocare il primo che a Parma ha fatto molto bene”.