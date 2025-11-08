Nemico e amico: la storia di Riccardo Orsolini

Se il tifo napoletano potesse prendere dalla rosa del Bologna un calciatore non ci sarebbero dubbi: Riccardo Orsolini. Sia per le sue caratteristiche tecniche ma soprattutto perchè con la sforbiciata siglata al 94′ di Bologna-Inter l’esterno azzurro si è reso idolo del tifo partenopeo in uno degli snodi fondamentali della corsa al titolo della squadra di Conte. Si era aperta una seria possibilità di vincere il tricolore e quel gol fu lo spartiacque.

Orsolini, tra l’altro, è stato a lungo seguito anche sotto il punto di vista del mercato dal tifo azzurro. Un esterno di gamba, potente, e con il fiuto del gol è sembrato perfetto più volte per prendersi la fascia destra del Napoli, ma a dire il vero, non c’è mai stata una vera e propria trattativa. Nemmeno l’anno scorso quando i contatti tra Napoli e Bologna erano molto fitti vista la doppia trattativa Beukema/Ndoye. Orsolini, in una sorta di Berardi 2.0, ha deciso di sposare praticamente a vita la causa Bologna, dove ha trovato la sua dimensione.

Domani, a differenza degli ultimi sei mesi, Orsolini sarà il nemico numero uno in casa Napoli. E’, insieme ad altri, capocannoniere della Serie A, e tra l’altro arriva riposato dopo aver saltato l’impegno europeo di giovedì contro il Brann.

Fonte: Il Mattino