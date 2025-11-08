NewsCalcioNapoli

Nemico e amico: la storia di Riccardo Orsolini

By Lorenzo Capobianco
0

Se il tifo napoletano potesse prendere dalla rosa del Bologna un calciatore non ci sarebbero dubbi: Riccardo Orsolini. Sia per le sue caratteristiche tecniche ma soprattutto perchè con la sforbiciata siglata al 94′ di Bologna-Inter l’esterno azzurro si è reso idolo del tifo partenopeo in uno degli snodi fondamentali della corsa al titolo della squadra di Conte. Si era aperta una seria possibilità di vincere il tricolore e quel gol fu lo spartiacque.

Factory della Comunicazione

Orsolini, tra l’altro, è stato a lungo seguito anche sotto il punto di vista del mercato dal tifo azzurro. Un esterno di gamba, potente, e con il fiuto del gol è sembrato perfetto più volte per prendersi la fascia destra del Napoli, ma a dire il vero, non c’è mai stata una vera e propria trattativa. Nemmeno l’anno scorso quando i contatti tra Napoli e Bologna erano molto fitti vista la doppia trattativa Beukema/Ndoye. Orsolini, in una sorta di Berardi 2.0, ha deciso di sposare praticamente a vita la causa Bologna, dove ha trovato la sua dimensione.

Domani, a differenza degli ultimi sei mesi, Orsolini sarà il nemico numero uno in casa Napoli. E’, insieme ad altri, capocannoniere della Serie A, e tra l’altro arriva riposato dopo aver saltato l’impegno europeo di giovedì contro il Brann.

Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
News

Il Napoli a Bologna: ecco le statistiche

News

Trevisani: “Il Napoli sta facendo bene. L’infortunio di De Bruyne? Non può essere un…

News

Scotto su Bologna-Napoli: “Il vero big match della giornata, Napoli chiamato a…

News

Conte aspetta il suo attaccante: al Dall’Ara Hojlund vorrà tornare al goal

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.