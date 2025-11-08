NewsCalcioNapoli

Napoli, il digiuno di Hojlund pesa

Il centravanti non segna da oltre un mese. Sta ritrovando la condizione, ma serve più feeling con i compagni e fiducia nei propri mezzi

By Guido Russo
Le settimane senza gol hanno pesato. Hojlund ha osservato da bordo campo le sfide con Torino, PSV e Inter, soffrendo per non poter aiutare i compagni. È tornato con il Lecce e poi da titolare contro Como ed Eintracht, ma la condizione non è ancora quella ideale. Manca lo scatto, la brillantezza, e anche il feeling con la squadra va ricostruito. Oggi il danese appare più riflessivo, meno istintivo: consapevole che per tornare a segnare serviranno ritmo, fiducia e palloni giocabili.

Fonte: Corriere dello Sport

