Napoli, al Dall’Ara non sarai solo: attesi circa settemila sostenitori azzurri!

Secondo alcune informazioni di numerosi Club di tifosi azzurri sparsi nelle aree del Centronord e riferite a ilnapolionline.com, in vista della sfida di domani pomeriggio al Dall’Ara fra Bologna e Napoli si prevedono fra i sei e i settemila tifosi azzurri presenti nell’impianto bolognese, notizia peraltro confermata da Maurizio Criscitelli, presidente del Club Napoli Bologna.

Lo stadio rossoblu, per il big match ai Campioni in carica, viaggia dunque verso il tutto esaurito: nella serata di ieri, erano disponibili ancora poche centinaia di biglietti fra i settori di tribuna e distinti. Tagliandi destinati ad essere rapidamente polverizzati: tutti avranno voglia di assistere alla sfida fra Vincenzo Italiano e Antonio Conte.