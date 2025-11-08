bologna milan
NewsCalcioNapoli

Napoli, al Dall’Ara non sarai solo: attesi circa settemila sostenitori azzurri!

By Riccardo Cerino
0

Secondo alcune informazioni di numerosi Club di tifosi azzurri sparsi nelle aree del Centronord e riferite a ilnapolionline.com, in vista della sfida di domani pomeriggio al Dall’Ara fra Bologna e Napoli si prevedono fra i sei e i settemila tifosi azzurri presenti nell’impianto bolognese, notizia peraltro confermata da Maurizio Criscitelli, presidente del Club Napoli Bologna

Lo stadio rossoblu, per il big match ai Campioni in carica, viaggia dunque verso il tutto esaurito: nella serata di ieri, erano disponibili ancora poche centinaia di biglietti fra i settori di tribuna e distinti. Tagliandi destinati ad essere rapidamente polverizzati: tutti avranno voglia di assistere alla sfida fra Vincenzo Italiano e Antonio Conte.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Serie A, le formazioni ufficiali di Juventus-Torino

News

Serie A, il sabato pomeriggio si apre senza gol: doppio 0-0 fra Como-Cagliari e…

News

SSCN – Per gli azzurri lavoro tecnico-tattico alla vigilia della sfida al…

News

Letture, presentato “Quando Napoli le dava a tutti” del giornalista…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.