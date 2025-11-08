Mercato: spuntano due nuovi obbiettivi per il Napoli

Arrivano aggiornamenti sul mercato azzuro: il Napoli sembra essere interessato a Norton-Cuffy, terzino destro del Genoa, autore dell’assist a Ekathor del momentaneo 0-1 del Genoa proprio al Maraodona. E’ difficile che il Genoa possa separarsi da uno dei suoi giocatori migliori e di maggiore prospettiva nel mercato di gennaio ma il Napoli potrebbe provarci nel mercato estivo, trovando il buckup perfetto per capitan Di Lorenzo.

L’altro nome, da tempo sulla lista del DS Manne è Davide Frattesi. Il centrocampista italiano sembra essere fuori dalla vedute di Chivu all’Inter e inoltre le sue prestazioni in campo non convincono lo staff a provarlo in ruoli o momenti diversi delle partite. Al Napoli, al quale dopo l’infortunio di Kevin De Bruyne serve un centrocampista di qualità e spirito offensivo, la figura di Frattesi potrebbe interessare molto.

Fonte: Tuttomercatoweb