Manfredi: “Il Milan potrebbe mettere pressione al Napoli”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Domenico Manfredi, giornalista tifoso del Milan. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Factory della Comunicazione

Quale sarà la probabile formazione titolare scelta da Allegri?

“Ballottaggi dovuti alle forme fisiche, ma si partirà da Maignan, De Winter in vantaggio su Tomori – ma dipende dalla condizione di quest’ultimo -, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci in ballottaggio con Loftus, Bartesaghi, Nkunku, Leao. Pulisic pronto a subentrare.”

A proposito degli infortunati Rabiot e Gimenez, conosce le tempistiche per i recuperi?

“Potrebbero essere disponibili entrambi dopo la sosta, mentre Estupinian potrebbe trovare un posto in panchina già oggi.”

Una notte col Milan in testa alla classifica potrebbe mettere pressione al Napoli?

“Assolutamente sì. Direi di no perché Conte è un vecchio volpone, abituato a gestire certe situazioni, ma il Napoli è in grosse difficoltà fisiche. Lo scorso anno succedeva spesso con l’Inter e non si scompose mai. Più che altro, il tema è lo stato di forma con cui affronti certe gare. Il Napoli sta facendo fatica: mi vengono in mente le partite con il Lecce ed il Como, ma in generale fa fatica da parecchio. E la verità è che il Bologna, in questo momento, è un avversario scomodo: corre, gioca bene, è intenso. Ma credo che, pur non offrendo più il gioco di un tempo, il Napoli riuscirà comunque a portare a casa punti.”