Letture, presentato “Quando Napoli le dava a tutti” del giornalista Franco Esposito

Nel suggestivo scenario del Circolo Savoia, a Napoli, nel pomeriggio di venerdì 7 novembre è stato presentato il libro del giornalista Franco Esposito “Quando Napoli le dava a tutti. Quei favolosi anni 60 di sport e di vita fino ai tempi di Diego Maradona“.

Franco Esposito, per oltre 30 anni inviato del quotidiano Il Mattino e poi del Corriere dello Sport, racconta nel suo nuovo volume, il primo del giornalista napoletano edito da LeVarie, campioni ed eventi vissuti in prima persona nelle stagioni magiche degli anni 60: dagli storici scudetti della Partenope Rugby ai trionfi nell’hockey su prato, dall’indimenticabile vittoria nella Coppa delle Coppe della Partenope Basket ai successi sull’acqua dei velisti e in piscina di nuotatori e pallanuotisti, dal tatami ai ring del pugilato, arrivando ai successi del Napoli nel calcio. Sullo sfondo, le emozioni dei Giochi del Mediterraneo a Napoli nel 1963 e, tre anni prima, dell’Olimpiade della vela nel Golfo. Guidato dai ricordi e da un archivio giornalistico unico, Franco Esposito immerge il lettore in una storia indimenticabile, tra grande sport ed eventi legati al boom sociale ed economico di quelle stagioni bellissime.

Insieme con l’autore sono intervenuti il padrone di casa, il presidente del Savoia Fabrizio Cattaneo della Volta, il giornalista Mimmo Carratelli, punto di riferimento dei cronisti sportivi napoletani e autore della postfazione del volume, il presidente nazionale Ussi – Unione Stampa Sportiva Italiana Gianfranco Coppola, il giornalista Massimo Corcione, già direttore di Sky Sport, il giornalista ed editore di LeVarie Marco Lobasso. L’incontro è stato moderato dal giornalista Marco Caiazzo.

Nel libro anche due preziosi capitoli, il primo dedicato ai successi napoletani del primo Novecento, il secondo ai trionfi sportivi di Napoli negli anni 70 e 80, fino all’arrivo di Diego Armando Maradona. Il volume è arricchito dalla prefazione del presidente del Coni Luciano Buonfiglio, napoletano doc e protagonista da atleta ai Giochi Olimpici nella canoa.

