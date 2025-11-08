NewsCalcioNapoli

La missione di Hojlund: ritornare al goal a Bologna

Il danese vuole tornare protagonista dopo lo stop e due gare a secco. Senza De Bruyne, il Napoli cerca la scintilla in attacco

By Guido Russo
Rasmus Hojlund è pronto a rimettersi al centro del Napoli. Dopo un avvio da sogno, il danese ha dovuto rallentare per colpa di uno stop fisico e tre gare saltate. Ora attende il Bologna per ritrovare la rete e riportare entusiasmo in attacco. L’ultimo gol risale al 5 ottobre contro il Genoa, poco dopo la doppietta allo Sporting Lisbona. Da allora, il vuoto: due partite senza segnare e un Napoli che fatica a trovare sbocchi offensivi senza De Bruyne, il partner ideale dei suoi movimenti.

Fonte: Corriere dello Sport

