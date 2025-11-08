Il Napoli a Bologna: ecco le statistiche

Tempo di statistiche per capire quale potrà essere l’andamento del match di domenica alle 15 al Dall’Ara. Una su tutte in evidenza: gli ultimi 3 match del Napoli in casa del Bologna sono finiti con un pareggio. 1-1 lo scorso 7 aprile, 0-0 due anni fa, con lo sfortunato rigore sbagliato da Osimhen, e 2-2 tre anni fa quando il Napoli neo campione d’Italia si era fatto rimontare in una partita del tutto ininfluente per la classifica finale.

L’ultima vittoria risale al gennaio 2022 grazie alla doppietta di Lozano, mentre l’ultima vittoria casalinga del Bologna è del 2019 con un pirotecnico 3-2 firmato anche dell’ex Dzemaili.

Altra statistica importante da sottolineare: non ha mai perso contro Vincenzo Italiano.

Fonte: Corriere dello Sport