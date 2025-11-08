Il comune risponde ad ADL: ”Stadio una volta cesso intero”

Non sono passate inosservate le parole del patron Aurelio De Laurentiis sulla questione stadio. In un suo intervento ADL ha definito lo stadio Maradona, ex San Paolo, un ”mezzo cesso” paragonando la situazione del Napoli a quella del PSG che allo stesso modo non ha uno stadio proprio ma fattura milioni di euro all’anno dal Parc des Princes e ammettendo che con le Universiadi del 2019 e relativa ristrutturazione la situazione è solo leggermente migliorata.

Factory della Comunicazione

Dall’amministrazione comunale non sono arrivate risposte ufficiali ma ”Il Mattino” nella sua edizione odierna riporta quelle che sono le opinioni comuni che potrebbero essere riassunte in un “Abbiamo fatto passi in avanti, prima per De Laurentiis il Maradona era un cesso intero”.

Fonte: Il Mattino