Hojlund, un mese senza gol: occorre riprendere a fare la differenza

Aveva cominciato alla grande. Una vena realizzativa che aveva regalato al Napoli gol e punti. Era appena un mese fa e Rasmus Hojlund, arrivato a Napoli dopo l’infortunio di Lukaku, metteva tutti d’accordo. Poi un infortunio e, al rientro, diverse partite steccate. Certo, un po’ più difficile senza gli assist dell’amico De Bruyne, ma il danese ha bisogno di ritrovare velocità ed intraprendenza, quelle da attaccante dominante che ha mostrato di possedere. A Bologna occorre anche la sua firma. Ne scrive anche La Repubblica: “Un mese senza le prodezze di Rasmus Hojlund. L’ultima gemma in maglia azzurra è datata 5 ottobre nel match contro il Genoa: il suo gol regalò la vittoria in rimonta al Napoli. Da allora il feeling realizzativo del danese con l’azzurro si è spezzato, complice anche l’affaticamento muscolare che gli è costato tre partite, il Torino, il Psv Eindhoven e l’Inter.”

