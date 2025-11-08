(Grafico) – Il Cds mette in campo Napoli e Bologna, novità azzurre in attacco

Ultimo sforzo prima della nuova sosta. Domani settima partita in ventuno giorni per il Napoli. Conte pensa al Bologna con l’idea di confermare la formazione di Champions. Potrebbero esserci novità solo in attacco, ai lati di Hojlund, con Politano ed Elmas pronti a ripartire dall’inizio ma con Neres che scalpita, così come Lang. C’è ancora un giorno, utile anche per valutare le condizioni di Spinazzola e Gilmour, assenti contro l’Eintracht per problemi di pubalgia. Per il resto Conte appare pronto a fare affidamento sugli stessi di martedì, ovvero con Milinkovic in porta, Di Lorenzo e Gutierrez terzini (lo spagnolo ha convinto tutti), Rrahmani e Buongiorno al centro e il centrocampo, Anguissa-Lobotka-McTominay. Tornano a disposizione Mazzocchi e Marianucci, out nell’ultima perché fuori dalla lista Uefa, così come Lucca che era squalificato. Sicuri assenti Meret, De Bruyne e Lukaku. Quest’ultimo, rientrato in Italia da una settimana, lavora per tornare tra poco più di un mese, ovvero prima della Supercoppa. Una speranza, al momento, da verificare più avanti. Senza forzare i tempi, ovviamente.