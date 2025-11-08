Gazzetta – Bologna-Napoli, le possibili scelte di Conte

Alle ore 15,00 domani al Dall’Ara, il Napoli affronterà il Bologna per l’undicesima giornata di campionato di Serie A, ultima gara prima di una nuova sosta per le nazionali. La Gazzetta dello Sport ipotizza le scelte di mister Conte: “Squadra che pareggia non si tocca: adesso va così, almeno dopo i primi esperimenti tattici, e per Bologna sembra che giochino gli stessi che hanno cominciato la sfida di martedì scorso con l’Eintracht. Gli assenti ci sono (De Bruyne e Lukaku, Spinazzola e Gilmour, Meret) ma le soluzioni non mancano e tra oggi e domani Conte proverà a rimuovere i dubbi di questa lunga vigilia d’una trasferta insidiosa assai: in difesa, Gutierrez sembra in vantaggio sulla corsia di sinistra su Olivera, di poco ma quanto basta per annusare una maglia da titolare; e in attacco, Neres scalpita ma sembra sia ancora dietro ad Elmas e anche a Politano. Poi, il Napoli con il tridente sporco andrà a giocarsela con la sua difesa che non subisce gol da tre partite e che vorrebbe cominciare a segnare dopo due in cui ha consegnato il compito in bianco. Conte ha a disposizione anche Lucca, che martedì era fuori dalla lista, essendo squalificato, e dunque è un’opzione: ma viene naturale pensare che Hojlund non rischi assolutamente. Il nome nuovo di queste ultime settimane è quello di Elmas, che in questo Napoli può fare tutto: l’esterno alto, come dovrebbe accadere al Dall’Ara, o il centrale, per far riposare Lobotka a partita in corso”.

