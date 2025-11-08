NewsCalcioRadio e Tv

Francesco Repice: “A Bologna trasferta difficile”

By Emilia Verde
0

Francesco Repice, giornalista Rai, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale, alla trasmissione Un Calcio Alla Radio. “Il Napoli deve convincersi che giocando come con l’Eintracht le vittorie arriveranno. Sarà difficile vedere così tanti errori sotto porta, per questo vedo il bicchiere mezzo pieno. A Bologna trasferta difficile: in Europa League contro il Brann hanno giocato un partitone, dominando in dieci uomini. Castro? È bravo, ha la “azzima” delle punte forti ed è tecnicamente bravo con i piedi. Corsa scudetto? Tra un po’ la classifica si sgranerà e comincerà ad allungarsi. I valori verranno fuori. Penso che le due milanesi e il Napoli si metteranno un po’ più avanti delle altre. La Juventus? Guardo sempre l’organico, è buono ma non è all’altezza delle altre tre che ho citato. Il calcio italiano vive un momento particolare: la punta titolare della nazionale è ultima in classifica con la Fiorentina. Mi riferisco ovviamente a Kean. Mi sembra strano, però, che l’Inter con tutti quegli attaccanti li manda poco in gol”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Salvione: “Piano a dire che Conte sia la causa di tutti i…

News

Fabbroni: “Il problema stadio non è solo del Napoli, non si muove nulla in…

News

Nigro: “In Europa Italiano ha risparmiato due big aspettando il Napoli”

Calcio

Manfredi: “Il Milan potrebbe mettere pressione al Napoli”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.