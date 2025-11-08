Francesco Repice: “A Bologna trasferta difficile”

Francesco Repice, giornalista Rai, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale, alla trasmissione Un Calcio Alla Radio. “Il Napoli deve convincersi che giocando come con l’Eintracht le vittorie arriveranno. Sarà difficile vedere così tanti errori sotto porta, per questo vedo il bicchiere mezzo pieno. A Bologna trasferta difficile: in Europa League contro il Brann hanno giocato un partitone, dominando in dieci uomini. Castro? È bravo, ha la “azzima” delle punte forti ed è tecnicamente bravo con i piedi. Corsa scudetto? Tra un po’ la classifica si sgranerà e comincerà ad allungarsi. I valori verranno fuori. Penso che le due milanesi e il Napoli si metteranno un po’ più avanti delle altre. La Juventus? Guardo sempre l’organico, è buono ma non è all’altezza delle altre tre che ho citato. Il calcio italiano vive un momento particolare: la punta titolare della nazionale è ultima in classifica con la Fiorentina. Mi riferisco ovviamente a Kean. Mi sembra strano, però, che l’Inter con tutti quegli attaccanti li manda poco in gol”.

