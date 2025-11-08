Formazioni: non recuperano Gilmour e Spinazzola

Dagli ultimi aggiornamenti da Castelvoturno, dove il Napoli sta preparando la sfida di domani al Dall’Ara, non sembrano aver recuperato ne Leonardo Spinazzola che Billy Gilmour, entrambi frenati da una pubalgia che li aveva tenuti lontani dai campi anche per la sfida contro l’Eintracht. Al loro posto torneranno Lobotka per la mediana, mentre per il posto di quarto a sinistra è ballottaggio aperto tra Gutierrez e Olivera.

Factory della Comunicazione

Gilmour e Spinazzola si aggiungono alla lista di infortunati che vede presenti ancora Meret, Lukaku, De Bruyne.

Fonte: Tuttomercatoweb