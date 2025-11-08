Fabbroni: “Il problema stadio non è solo del Napoli, non si muove nulla in Italia”

NewsCalcioRadio e Tv

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Sullo stadio De Laurentiis torna sempre sugli stessi concetti, eppure in Italia non si muove mai una foglia. A Roma i progetti sono spariti, quindi il problema è generale. Ci sono comuni come Udine e Torino che hanno sorretto le iniziative private. Commisso a Firenze ci ha messo 5 anni per iniziare a fare il centro sportivo. Se lo Stato non è in grado di mantenere certe strutture si faccia da parte trovando una formula giusta. De Laurentiis vuole fare il suo stadio al Caramanico, dove vede le condizioni giuste. Ecco perché penso che prima o poi una resa dei conti ci sarà. A Bologna mi aspetto qualcosa di nuovo ma non troppo. Conte sta lavorando per innescare di nuovo Hojlund come quando c’era De Bruyne. Conte ha prima lavorato sul Napoli con Lukaku, poi con De Bruyne, e ora sta lavorando a una terza versione”.

