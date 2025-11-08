ESCLUSIVA – Faustino Cané: “Napoli, un grosso problema tutti questi infortuni! Conte dovrebbe rivedere qualcosa”

Faustino Cané, ex attaccante del Napoli (il brasiliano ha vestito la maglia azzurra fra il 1962 e il 1975), ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni de ilnapolionline.com a margine della presentazione del libro “Quando Napoli le dava a tutti” del giornalista Franco Esposito.

Cosa pensa dell’attuale Napoli?

“Siamo tifosi, siamo insoddisfatti perché ci aspettavamo tutti un cambiamento radicale ma vedo che tra società, allenatore e tutte le altre componenti stiamo tornando indietro“.

Domenica (domani, ndr) si va a Bologna, una gara molto difficile. Come finirà? Quali speranze ha il Napoli di uscire dal Dall’Ara con i tre punti?

“La penso come Conte, ossia che tutte le gare sono difficili, non esistono per nulla gare facili. È chiaro che se tu non hai una idea di gioco, se non dai niente a questa squadra, solo i valori personali dei singoli non bastano“.

Il cammino in Champions si è complicato oppure c’è ancora speranza per qualificarsi secondo lei?

“Complicatissimo, se non riesci a vincere nemmeno le partite in casa. Qui il discorso è di fondo, evidentemente ci sono problematiche che noi non conosciamo. Quello che posso dire della mia esperienza è che l’allenatore deve rivedere il suo lavoro“.

Crede che gli infortuni incidano sulla preparazione di Conte oppure ci sono altri fattori?

“Quando dico che deve rivedere il suo lavoro intendo dire proprio questo. Perché i giocatori non è che si

rompono così, perlomeno nelle altre squadre non succede questo. E questo è un male già dall’anno scorso“.

Il Napoli è ancora primo in classifica. Chi vede quali potenziali avversarie degli azzurri in campionato?

“È l’unica soddisfazione che ci rimane in questo momento. Fra le rivali, direi quelle di sempre anche se il calcio a volte è strano. Prendiamo la Fiorentina che era partita per fare un grande campionato ed oggi è l’ultima in classifica. Possiamo aspettarci di tutto, ma io penso che dopo la sosta verranno fuori i valori reali del campionato“.

Intervista a cura di Riccardo Cerino