E’ in debito d’ossigeno, ma è difficile rinunciare a Matteo Politano

Irrinunciabile equilibratore. Questo è Matteo Politano nel Napoli di Antonio Conte. Difficile che il tecnico si privi dell’esterno ex Inter e Sassuolo che divora la fascia, avanti ed indietro, macinando chilometri. A tutta fascia o come quinto di centrocampo o difesa è il simbolo del sacrificio, del gruppo, dell’essere sempre sul pezzo. Al momento, però, Politano sembra essere un po’ stanco. La Gazzetta dello Sport scrive: “sembra stia un po’ in debito d’ossigeno, e fino a questo momento non c’è stato Neres che ci abbia potuto, nonostante nelle prove per Bologna non manchino e le tentazioni neppure: però, nel momento in cui bisogna redigere la distinta per gli arbitri diventa difficile rinunciare. Però, quello zero nella classifica dei cannonieri è l’unica voce stonata di questo avvio in cui il tachimetro è stato mandato in tilt”.

