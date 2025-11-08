Di Rienzo (Giornalista): “Sicuramente Conte a volte esagera”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto la giornalista Jolanda De Rienzo: “Il Napoli dopo la Champions ha scritto “artefici del proprio destino”. Questo significa molto, perché secondo me c’è consapevolezza che sta mancando qualcosa in fase offensiva. McTominay sta segnando meno di prima e tante situazioni stanno cambiando a causa degli infortuni. Conte ora vede Elmas come esterno duttile capace di fare due fasi e non più come jolly. Questo è un Napoli che sta cercando solidità e concretezza. Anche l’Inter ha sofferto in Champions: è stato criticato, eppure ha vinto. Sicuramente Conte a volte esagera: è talmente pragmatico che puntualizza su molti aspetti. Non c’è niente di male nel dire che l’Eintracht ha fatto catenaccio. Poi è ovvio che si devono fare i gol, ma il Napoli in questo momento fa fatica a capitalizzare, nonostante stia provando ad alzare la sua manovra”.

Factory della Comunicazione