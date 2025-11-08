De Laurentiis: “Occorre una svolta, un nuovo stadio per restare ai vertici”

che ha descritto il suo sogno di uncapace di garantire al Napoli la sostenibilità economica e sportiva per restare ai vertici. Le sue dichiarazioni attraverso il CdS:Io vorrei un impianto da 70mila posti, con 100 skybox e 8mila posti auto. È una balla che la gente arrivi con i mezzi pubblici: i tifosi vogliono venire in macchina». Il presidente ha poi ricordato l’esperienza londinese dell’Arsenal come modello da seguire:La città ha dato al club il permesso di costruire abitazioni intorno al nuovo stadio per rientrare dell’investimento. E così l’Arsenal è al top da quindici anni pur non vincendo la Premier dal 2004».

L’impianto di Fuorigrotta, ristrutturato in occasione delle Universiadi 2019: «L’attuale stadio è un semicesso. Quando venne Ancelotti riuscimmo a sistemare qualcosa, ma la verità è che paghiamo la stessa cifra che paga il Psg al Comune di Parigi, solo che loro hanno in esclusiva il Parco dei Principi e ci fatturano più di 100 milioni l’anno. Noi lo otteniamo il giorno prima della partita, lo usiamo per la gara e dobbiamo riconsegnarlo pulito il giorno dopo. C’è la pista d’atletica, un fossato che allontana ancora di più il pubblico e un grosso handicap: i politici italiani, che sono diventati i principali nemici del calcio. Se capissero che esistono 25 milioni di potenziali elettori, forse cambierebbero atteggiamento». Non solo stadi. De Laurentiis ha affrontato anche i rischi del nuovo calcio globale: «Il signor Ceferin e il signor Infantino devono stare attenti: rischiano di ridurre il livello dei campionati nazionali. Sono molto preoccupato: abbiamo giocatori acquistati e stipendiati da noi, che vanno in nazionale, si distruggono fisicamente e non ci vengono rimborsati. Tutto ciò va regolamentato, altrimenti tra cinque o sei anni rimarranno soltanto Milan, Inter, Juventus, Napoli e Roma. Ma allora che costruiamo a fare nuovi stadi se poi il sistema sta per crollare?». Un mix di denuncia e visione, quello di Adl, che ancora una volta ha messo al centro il tema delle infrastrutture come punto chiave per la sopravvivenza economica del calcio italiano.