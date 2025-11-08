Conte chiede una vittoria prima della sosta. In attesa di ritrovare Lukaku…

Antonio Conte ogni volta che può ribadisce la sua regola aurea: nella vita bisogna dare il 200 per cento. I suoi ragazzi, Conte li vuole sempre pieni di grinta, con gli occhi rossi di rabbia: vuole un Napoli funzionante, capace di decidere in che modo indirizzare la partita, cosa farne, come trattarla. Con il Como non è andata sempre così, in Champions sì. Con il Bologna chiede una prestazione solida, senza lustrini ma con gli elementi peculiari del Napoli d’Italia: controllo attento, difesa invalicabile e un gol alla prima occasione. Una ricetta classica. Ma Conte vuole andare alla sosta senza una sconfitta ed è l’unica cosa che conta. Poi dopo la sosta sa bene che si avvicina un momento chiave della stagione, ovvero il ritorno di Romelu Lukaku: non c’è ancora una data, ma se in un primo istante si era pensato alla Supercoppa di Riad, Big Rom potrebbe tornare in panchina a Roma, nel big match del 30 novembre.

Factory della Comunicazione

Tre mesi e mezzo dopo l’infortunio choc di Castel di Sangro. È questa la data segnata dal belga: una gara da ex. Durante la sosta continuerà il lavoro di riatletizzazione che tradotto vuol dire che i problemi fisici sono superati. Con Lukaku là davanti, il tridente cambierà volto. E le ali voleranno. Ma intanto domani c’è il Bologna e dopo che Conte ha superato pure le turbolenze emotive dell’infortunio di De Bruyne (1 vittoria e 2 pareggio dopo il ko con l’Inter), va anche capito se Politano avrà bisogno di un po’ di riposo oppure sarà chiamato all’ultimo sforzo prima della Nazionale. Sono queste le ore delle decisioni, con Politano che è quell’equilibratore che sarà pur vero che non segna da dieci mesi, ma è pure uno che alza gli argini dal suo lato. E a Bologna ci sarà bisogno anche di questo.

Fonte: Il Mattino