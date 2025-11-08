Conte aspetta il suo attaccante: al Dall’Ara Hojlund vorrà tornare al goal

Il Napoli di Conte ha cambiato volto. Senza De Bruyne, si è tornati al 4-3-3 con un nuovo equilibrio tattico: più responsabilità sugli esterni, più movimenti di raccordo per il centravanti. Hojlund si sta adattando, lavora duro a Castel Volturno e ascolta i consigli dell’allenatore. Al Dall’Ara, dove ha già segnato ai tempi dell’Atalanta, avrà l’occasione di riaccendersi. Per lui e per il Napoli servono gol, ritmo e fiducia. Conte lo sa: basta un lampo per far ripartire la giostra.

Fonte: Corriere dello Sport