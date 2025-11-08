Buongiorno: “Un’emozione sentire l’urlo Champions del Maradona”

In questo vortice di partite, senza un attimo di sosta, ci si ritrova in un istante dalla Champions alla Serie A, dall’Eintracht allo stadio Dall’Ara. Alessandro Buongiorno è pronto: «Il Bologna è una squadra che ti viene a prendere uomo contro uomo, quindi sarà importante muoversi tanto e cercare di trovare gli spazi giusti. Ci saranno tantissimi duelli e dovremo farci trovare pronti». Il difensore del Napoli ha parlato a Radio Crc della ritrovata solidità difensiva e non solo. Le sue parole attraverso il CdS: «I tre clean sheet consecutivi sono merito, ovviamente, di tutta la squadra, perché la fase difensiva si svolge tutti insieme. Cerchiamo di andare sempre forte, perché vogliamo aggredire alto l’avversario. Stiamo lavorando molto su questo e sui duelli individuali». La partita di domani servirà a ricominciare subito: «Contro l’Eintracht è stata la mia prima partita di Champions League al Maradona. Sentire l’urlo è stata un’emozione incredibile. Ovviamente c’è molta amarezza per il risultato, meritavamo qualcosa in più. Ci è mancato solo il gol. In Champions League d’ora in avanti sarà fondamentale avere la mentalità giusta ed affrontare tutte le prossime partite al massimo». Buongiorno ha anche ritrovato la Nazionale: «La fiducia del ct per me è importantissima. Ci siamo sentiti in questo periodo, sono contentissimo di aver ritrovato la convocazione»

