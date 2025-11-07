Vanoli nuovo allenatore della Fiorentina, ecco quando debutterà

Dopo l’esonero di Stefano Pioli, è stato scelto il nuovo allenatore della Fiorentina. La Gazzetta dello Sport scrive: “Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina dopo l’esonero di Stefano Pioli. Raggiunto l’accordo con il Torino per la risoluzione del contratto che lo legava ancora ai granata, oggi sarà a Firenze e nel pomeriggio guiderà il primo allenamento. Vanoli firmerà un contratto di otto mesi con l’opzione di rinnovo.

La prima partita sarà domenica 9 novembre alle 15 a Marassi contro il Genoa, altro club che ha appena cambiato tecnico, con la nomina di Daniele De Rossi”.