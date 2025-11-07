UFFICIALE: Gattuso convoca 3 azzurri, si rivede Buongiorno

Pochi minuti fa, è stata resa nota l’elenco dei convocati in Nazionale per le gare di qualificazioni ai Mondiali 2026. Per le sfide con Moldavia e Norvegia, il ct Gennaro Ivan Gattuso ha scelto 27 giocatori. Tra questi figurano 3 azzurri: Buongiorno, Di Lorenzo, Politano.

Ecco l’elenco completo.

Portieri: Caprile, Carnesecchi, Donnarumma, Vicario;

Difensori: Bastoni, Bellanovca, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Di Lorenzo, Dimarco, Gabbia, Mancini;

Centrocampisti: Barella, Cristante, Frattesi, Locatelli, Ricci, Tonali;

Attaccanti: F.P. Esposito, Kean, Orsolini, Politano, Raspadori, Retegui, Scamacca, Zaccagni.