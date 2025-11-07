NewsBasketIn Evidenza

Uccella: “Napoli Basket? Poca continuità”

By Giovanni Esposito
0

Ai microfoni di Radio Napoli Centrale, nel corso della trasmissione “Un calcio alla radio”, il giornalista di Canale 21 Davide Uccella. Di seguito le sue parole.

Factory della Comunicazione

“Il Napoli ha lottato ad armi pari contro Trapani, ma nonostante una bella spinta del pubblico non è riuscito a vincere. La partita dopo tanto equilibrio ha visto Trapani prendere l’inerzia e portare a casa il risultato. Gli azzurri hanno perso rimbalzi e non sono più riusciti a rientrare in partita. L’organico di Napoli è nuovo e c’è un allenatore nuovo. Il calendario non ha aiutato, è stato decisamente ostico. È una squadra che prende dei rischi, ma al di là del perdere le palle c’è una bassa percentuale dei tiri, e qui c’è il problema. Questa squadra è stata costruita per i tiri da tre, ma ora da questo punto di vista si sta vedendo poco. Manca inoltre la continuità, ci sono troppi up and down”.

Potrebbe piacerti anche
News

Poggi: “Bologna? Le ambizioni sono le stesse dello scorso anno”

News

Ritorna Rrahmani, e “per magia” ritorna il clean sheet

News

Napoli, caso Osimhen, fra qualche settimana la decisione del Gup

News

A partire da Milinkovic-Savic, tutti hanno ritrovato solidità ed equilibrio

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.