NewsCalcioIn Evidenza

Stefan Schwoch: “Ho sentito dire che la causa è l’assenza di De Bruyne”

By Emanuele Arinelli
0

Stefan Schwoch, ex attaccante di Napoli e Torino a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre. Le sue parole:

 

“Se il Napoli ha un problema del gol non è a causa solo della forma di un attaccante. E’ sempre un problema di squadra. Ho sentito dire che la causa è l’assenza di De Bruyne, quando qualcuno pensava fosse un problema. La qualità del belga è notevole, perché mette il pallone dove gli altri non lo sanno fare o non vedono neanche quello spazio utile. Hojlund sta pagando l’infortunio e anche prima non aveva il ritmo partita e questo produce, alla lunga, una condizione non eccezionale.
Il danese però ha le caratteristiche per fare bene: Hojlund attacca in particolare la profondità e senza KDB non c’è nessun centrocampista che abbia questa qualità di verticalizzazione.
Lobotka, Anguissa o McTominay non hanno questa dote, forse ce l’ha un pochino Gilmour. La soluzione comunque si troverà con nuovi meccanismi e con l’adattamento di tutti.
Poi c’è il mercato, magari uno come Pellegrini, ad esempio, avrebbe queste caratteristiche”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

De Laurentiis: «Il Maradona È un semicesso, lo stadio deve stare solo in città»

News

Ecco l’intoccabile, il Napoli pronto ad attuale l’opzione a suo favore

News

Magoni, doppio ex: “Orsolini invece starebbe benissimo nel Napoli”

News

La “critica” di Jacobelli: “Conte non avrebbe bisogno di fare certe…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.