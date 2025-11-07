Salute: Almici (FdI), ‘malattie rare e croniche al centro dell’attenzione delle istituzioni’

“Ho voluto organizzare questo incontro a Montecitorio perché credo sia rilevante portare al centro dell’attenzione la tematica delle malattie rare e croniche che spesso e volentieri diventano un caso singolo, isolato o quantomeno distante rispetto alla realtà quotidiana, proprio perché ci sono pochissimi casi”. Lo ha detto l’onorevole Cristina Almici, alla presentazione del docufilm intitolato ‘Il mio nuovo mondo’, alla Camera dei Deputati .

Factory della Comunicazione